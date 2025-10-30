Единую автоматизированную ИС по археологическим работам создадут в РК

Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия, инициированные депутатами парламента.

Документ разработан в реализацию поручения Главы государства по упорядочиванию археологической деятельности, данного на заседании Национального курултая. Цель законопроекта заключается в совершенствовании законодательства по охране и использованию объектов историко-культурного наследия в сфере археологии. Поправками предусмотрено создание Единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам, которая будет аккумулировать все сведения об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических исследований, передает Liter.kz.

Координацию археологических работ, научно-консультационную и информационно-аналитическую поддержку лиц, осуществляющих археологические работы, предлагается включить в компетенцию Национальной археологической службы, координируемой Институтом археологии им. А. Х. Маргулана.

В систему лицензирования археологических работ вносятся изменения путем разделения выдачи лицензии со сроком действия 5 лет на научно-реставрационные и археологические работы. Также с учетом механизма финансирования разных видов археологических работ они будут разделены на плановые и превентивные (внеплановые).

Для хранения массовых археологических находок и материалов, собранных со всей территории Казахстана, будет создан Национальный депозитарий массовых археологических находок и материалов.

Также документом уточняются нормы по обязательной рекультивации участков земель и других природных объектов, нарушенных вследствие археологических работ.

Кроме того, при поиске объектов историко-культурного наследия устанавливается запрет на незаконное использование технических средств, таких как металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие.