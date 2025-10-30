ИИ будет помогать карагандинцам находить свободные парковки

Камеры и компьютерное зрение покажут, где есть свободные места.

В Карагандинской области запускают систему, которая поможет автолюбителям в режиме реального времени находить свободные парковочные места с помощью камер наблюдения и технологий компьютерного зрения. Проект разработан местными IT-специалистами и уже проходит тестирование, передает Liter.kz.

Вопросы цифровизации обсудили на встрече в Карагандинском техническом университете имени Абылкаса Сагинова под председательством акима региона Ермаганбета Булекпаева. Аким области отметил, что цифровые технологии и искусственный интеллект становятся ключевыми инструментами для модернизации экономики.

«Мы вступаем в новый индустриальный этап, где технологии и искусственный интеллект становятся основой экономики. Эти решения позволяют повышать производительность, улучшать экологические показатели и снижать издержки, делая промышленность региона более устойчивой и конкурентоспособной», — сказал Ермаганбет Булекпаев.

Руководитель управления информатизации Константин Ильницкий рассказал о проекте Smart Region, в рамках которого ИИ уже используется для мониторинга дорог, управления светофорными объектами и учета зеленых насаждений.

«Система определяет свободные парковочные места через камеры города и передает данные в навигационные приложения. Во время тестирования она показала высокую точность», — отметил Ильницкий.

Он продемонстрировал работу системы на примере парковки возле железнодорожного вокзала.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.