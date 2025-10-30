Следите за новостями

Цифра дня

На 19% вырос рынок виртуальных АТС РК в денежном выражении

    ИИ будет помогать карагандинцам находить свободные парковки

    Камеры и компьютерное зрение покажут, где есть свободные места.

    30 октября 2025 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Регионы

    В Карагандинской области запускают систему, которая поможет автолюбителям в режиме реального времени находить свободные парковочные места с помощью камер наблюдения и технологий компьютерного зрения. Проект разработан местными IT-специалистами и уже проходит тестирование, передает Liter.kz.

    Вопросы цифровизации обсудили на встрече в Карагандинском техническом университете имени Абылкаса Сагинова под председательством акима региона Ермаганбета Булекпаева. Аким области отметил, что цифровые технологии и искусственный интеллект становятся ключевыми инструментами для модернизации экономики.

    «Мы вступаем в новый индустриальный этап, где технологии и искусственный интеллект становятся основой экономики. Эти решения позволяют повышать производительность, улучшать экологические показатели и снижать издержки, делая промышленность региона более устойчивой и конкурентоспособной», — сказал Ермаганбет Булекпаев.

    Руководитель управления информатизации Константин Ильницкий рассказал о проекте Smart Region, в рамках которого ИИ уже используется для мониторинга дорог, управления светофорными объектами и учета зеленых насаждений.

    «Система определяет свободные парковочные места через камеры города и передает данные в навигационные приложения. Во время тестирования она показала высокую точность», — отметил Ильницкий.

    Он продемонстрировал работу системы на примере парковки возле железнодорожного вокзала.

    Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.