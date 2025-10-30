Новые камеры появились на улицах Астаны

Они идентифицируют людей и номера машин.

Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с населением рассказал о возможностях новых видеокамер, которые устанавливают на улицах столицы. Он также заверил, что все камеры «Сергек» в городе работают, передает Zakon.kz.

«Компания из Эмиратов — у них консорциум, они вместе работают. Головная в этом консорциуме компания Presight, это G-42 (мажоритарный акционер), крупная компания. „Сергек“ продолжает работу вместе с ним. Дополнительно в этом году 22 тыс. камер должно быть установлено, и большая часть уже установлена. Объем инвестиций — 53 млрд, который вкладывает этот консорциум. В основном это деньги Presight, в город», — заявил аким.

Он назвал особенность новых видеокамер.

«Это не просто камеры видеофиксации. Это камеры, которые позволяют делать глубокую аналитику, то есть они идентифицируют уже человека, номер машины, другие вещи. Раньше камеры просто фиксировали, и мы не всегда мы могли по данным этих камер до конца получить информацию», — добавил градоначальник.

