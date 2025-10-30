Наказывать на крупные суммы за утечки данных предлагает депутат

Депутат мажилиса Абуталип Мутали на пленарном заседании палаты рассказал, как можно минимизировать случаи онлайн-мошенничеств в Казахстане.

Согласно официальным данным, в 2025 году в Казахстане зафиксировано более 14 тыс. случаев интернет-мошенничества — это на 22% больше, чем в прошлом году. Особо уязвимы перед онлайн-мошенниками пенсионеры, молодежь, социально незащищенные группы населения. Как подчеркнул Абуталип Мутали, на них вешают неподъемные кредиты, которые они вынуждены платить. Ущерб от этих преступлений превысил 6 млрд тенге, передает Zakon.kz.

«Для сравнения: в 2024 году было 22,9 тыс. уголовных дел по интернет-мошенничеству, и в большинстве случаев расследование прекращалось, потому что преступников не удавалось найти», — заявил депутат.

Между тем, по его данным, существующие санкции в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях не всегда эффективны. Например, подход к разным компаниям не учитывает их масштабы. Как результат, даже в случае привлечения к ответственности многим крупным игрокам выгоднее оплатить небольшой по их меркам штраф и не принимать более никаких системных мер по предотвращению утечек в будущем.

«Международный опыт показывает другой путь. В ЕС за серьезные нарушения GDPR штрафы достигают 20 млн евро (около 12,5 млрд тенге), или 4% годового оборота компании; в Китае — до 50 млн юаней (около 3,7 млрд тенге), или 5% оборота; в Австралии — до 50 млн австралийских долларов (около 1,7 млрд тенге), или 30% дохода компании. Такой подход не только наказывает, но и реально предотвращает новые нарушения», — уверен парламентарий.

В этой связи он предлагает правительству принять реальные меры по защите персональных данных граждан. В том числе — повсеместно использовать имеющиеся в законах нормы по ответственности за их неправомерное использование и провести комплексную проверку уязвимостей государственных и квазигосударственных информационных систем. Также предлагается ужесточить наказание за утечки персональных данных с учетом международных стандартов.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.