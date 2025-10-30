«Самрук-Казына» получил долю в Kcell

Бумаги могли обойтись в 38,4 млрд тенге.

Согласно обновленным данным KASE, фонд «Самрук-Казына» стал совладельцем сотового оператора Kcell. По данным на 1 октября 2025 года фонду принадлежит 5,49% акций компании. Определить точно, во сколько обошлось 5,49% акций Kcell, невозможно. Однако, если сделка проходила на рыночных условиях, ее стоимость находится в коридоре от 35,9 до 38,4 млрд тенге, передает Курсив.

Ранее соразмерное количество ценных бумаг (5,53%) номинально принадлежало преемнику «Оператора РОП» — «Жасыл Даму», оператору утильсбора в РК с 2022 года. Сама компания сообщала, что стала владельцем бумаг только на 30 дней в рамках механизма обратного РЕПО — она дала деньги в долг под залог ценных бумаг. Позже эти акции должны были у нее выкупить.

Помимо «Самрук-Казына» в капитале Kcell также присутствует ее 100% дочка — «Казахтелеком» (51%). Таким образом, в руках фонда сконцентрировано 56,49% акций мобильного оператора. Еще 23,95% акций Kcell находится под контролем совладельца Kaspi.kz и Alatau City Bank Вячеслава Кима. 9,08% принадлежит ему через Alatau City, а еще 14,87% — через KC Holding LTD. 7,16% акций Kcell принадлежит ЕНПФ, а оставшиеся 12,4% — миноритарным держателям, доля каждого из которых не превышает 5%.

