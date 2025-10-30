В «песочнице» Нацбанка пройдут апробацию 14 проектов в сфере цифровых активов

На заседании правления НБК рассмотрели вопросы управления активами Нацфонда и развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры.

Основной целью Национальной цифровой финансовой инфраструктуры является оптимизация платежных операций между банками, стимулирование конкуренции и повышение прозрачности финансовой экосистемы, основанной на принципах равной удаленности и доступа для всех участников рынка. Также внесены изменения в правила осуществления инвестиционных операций Национального фонда РК и Инвестиционную декларацию Единого накопительного пенсионного фонда с целью повышения эффективности и доходности управления активами.

В ходе заседания правлением Национального Банка одобрен запуск дополнительно 6 пилотных проектов по 5 направлениям в рамках поступивших заявок от участников рынка на реализацию проектов в сфере цифровых активов в регуляторной песочнице НБК. Это совместный сервис международной криптобиржи и банков второго уровня, организация крипто-кастодиального сервиса для хранения цифровых активов, выпуск стейблкоина в иностранной валюте во взаимодействии с банками второго уровня, выпуск и оборот цифровых активов, представляющих доли в облигационных займах (токенизированные облигации), токенизация прав на недвижимое имущество. Итого в регуляторной песочнице Национального Банка будет проходить апробацию 14 пилотных проектов в сфере цифровых активов.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.