Новые правила представления интернет-площадками данных в КГД введут с 2026 года

Сведения представляются в КГД посредством ИСНА и подписываются руководителем.

Министр финансов подписал приказ от 21 октября 2025 года об установлении формы сведений, представляемых владельцами интернет-площадок в орган госдоходов о реализованных товарах, оказанных услугах и выплатах физическим лицам – резидентам РК, и правил их представления. С 2026 года владелец интернет-площадки будет обязан ежемесячно не позднее 5 числа, следующего за отчетным месяцем, представлять в КГД сведения о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) и (или) выплатах физическим лицам – резидентам РК по установленной форме, передает Zakon.kz.

Сведения в форме отражаются в тенге. В случае, если реализация товаров и услуг, а также выплаты осуществлены в иностранной валюте, сумма такой реализации и выплаты конвертируется в национальную валюту РК, с применением курса обмена валюты, на дату совершения реализации и (или) выплаты. При отсутствии данных, подлежащих отражению, сведения представляются с нулевыми значениями.

Сведения представляются в КГД посредством интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА) на казахском или русском языках, подписываются руководителем. При наличии технических сбоев (ошибок) в ИСНА сведения представляются на CD-диске с сопроводительным письмом. Информация о наличии технических сбоев (ошибок) в ИСНА подтверждается путем публикации пресс-релиза на сайте Комитета о наличии технических сбоев (ошибок).

Руководитель несет персональную ответственность за достоверность и своевременность представляемых сведений. Ответственность за невыполнение законных требований органов государственных доходов и их должностных лиц предусмотрена законодательством РК.

