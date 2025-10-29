Автоматизированный учет тепловой энергии повсеместно введут в Казахстане

Также предусмотрено создание отраслевого центра ИБ и оператора ИК-инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства сообщил о планах по внедрению автоматизированного учета тепловой энергии. По его словам, такой учет будет введен повсеместно. Объекты теплоснабжения и крупные потребители уже оснащены, однако ключевой разрыв — в магистральных и распределительных тепловых сетях. Заявленная потребность по 52 субъектам — ориентировочно более 30 тыс. «умных» приборов учета тепловой энергии, передает Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов подчеркнул, что, согласно международной практике, в результате комплексного учета экономия тепловой энергии достигает до 15%.

«Также предусмотрено создание отраслевого центра информационной безопасности и оператора инфокоммуникационной инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса. Отраслевой центр информационной безопасности будет формировать отраслевые требования с акцентом на защиту АСУТП (автоматизированной системы управления технологическим процессом), координировать работу оперативных центров информационной безопасности», — добавил министр.