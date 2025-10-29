Следите за новостями

    Госкорпорация будет предоставлять сведения о недвижимости и участках граждан в КГД

    Совместный приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

    29 октября 2025 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Министры финансов, сельского хозяйства и искусственного интеллекта совместным приказом от 17 октября 2025 года утвердили правила взаимодействия органа госдоходов и Госкорпорации «Правительство для граждан» по представлению сведений о земельных участках и недвижимости, передает Zakon.kz.

    С 1 января 2026 года Госкорпорация ежедневно в онлайн-режиме будет обязана представлять в органы госдоходов посредством ИС Smart Data Finance следующие сведения:

    — по имуществу физических лиц (квартиры);
    — по имуществу физических лиц (частные дома);
    — по имуществу физических лиц (дачные строения);
    — по имуществу физических лиц (гаражи, парковки, кладовки в многоквартирном жилом доме и используемой в личных целях);
    — по земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства;
    — по земельным участкам, предоставленным для ведения личного (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства;
    — по земельным участкам физических лиц (за исключением земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, собственникам помещений (участникам) кондоминиума под многоэтажные жилые дома, для ведения личного (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства);
    — по земельным участкам юридических лиц и их структурных подразделений;
    — по земельным участкам крестьянских (фермерских) хозяйств.

    Органы госдоходов и Госкорпорация при получении сведений обеспечивают соблюдение требований законодательства РК о неразглашении, недопущении утечки информации, составляющей налоговую и иную охраняемую законом тайну.

