Зарубежные заказы дороже 200 евро будут облагаться пошлиной 5% и НДС 12%

Информации о точной дате введения таможенного регулирования в отношении электронной торговли от ЕЭК не получено.

Протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС по внешней электронной торговле вступает в силу с даты получения ЕЭК последнего письменного уведомления о выполнении государствами — членами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Республика Казахстан завершила процедуру ратификации указанного протокола в начале октября текущего года, передает Uchet.kz.

Вместе с тем, для вступления в силу нового таможенного регулирования ЕЭК необходимо принять некоторые акты по вопросам товаров электронной торговли, а государствам — членам ЕАЭС необходимо привести национальное таможенное законодательство в соответствие с нормами протокола. В том числе такую процедуру необходимо провести и в Республике Казахстан. Эта работа Комиссией и отдельными государствами-членами еще не завершена, и в настоящее время информации о точной дате введения таможенного регулирования в отношении электронной торговли от ЕЭК не получено.

Новое таможенное регулирование касается только тех товаров, которые покупаются физическими лицами на зарубежных интернет-площадках, то есть в иностранных онлайн-магазинах за пределами стран ЕАЭС. Например, это заказы из Китая, США или стран Европейского союза. Если же покупки совершаются на интернет-площадках стран ЕАЭС, таких как Wildberries, Ozon и другие, то новые правила на них не распространяются.

Товары, которые в настоящее время приобретаются физлицами на зарубежных интернет-площадках, перейдут из категории товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых перевозчиком, в категорию «товаров электронной торговли». При этом ожидается, что переход на новое регулирование пройдет для получателей посылок с минимальными изменениями и без существенных неудобств.

Хотя вводятся новые понятия — «товары электронной торговли», новый вид таможенной декларации, новая пошлина и даже новый участник рынка («оператор электронной торговли»), для обычных людей процесс получения посылок сильно не изменится.

Все таможенные формальности за получателей будут выполнять операторы электронной торговли — это такие компании, как АО «Казпочта», DHL, FedEx и другие. Они будут подавать необходимые декларации и оформлять посылки от имени физических лиц.

Уже больше года в Казахстане проводится пилотный проект по апробации таможенного регулирования электронной торговли. Его цель — выявить возможные проблемные вопросы и определить пути их решения. В эксперименте принимают участие АО «Казпочта» и ТОО «DHL Казахстан», которые совместно с Комитетом государственных доходов проделали значительную работу в этом направлении. Совершение таможенных операций в ходе эксперимента, включая подачу нового вида декларации, не оказало существенного влияния на процесс получения посылок физическими лицами.

ЕЭК принято решение сохранить для товаров электронной торговли такой же порог беспошлинного ввоза в размере 200 евро, как и для товаров для личного пользования. Таким образом, если стоимость приобретаемого товара не превышает 200 евро, то уплата физлицами таможенной пошлины и налога не предусмотрена.

При превышении стоимости в 200 евро покупатели будут уплачивать «таможенную пошлину в отношении товаров электронной торговли». Планируется, что размер этой пошлины составит 5% от стоимости товара. Также уплате подлежит НДС в размере 12%.

В настоящее время при превышении порога в 200 евро в отношении товаров для личного пользования подлежит уплате пошлина по единой ставке 15% в части превышения стоимостной нормы (включает в себя саму пошлину и НДС), но не менее 2 евро за 1 кг веса в части превышения весовой нормы. То есть, сейчас для таких товаров действует и стоимостный беспошлинный порог, и весовой порог — 31 кг.

Как видно, в вопросе уплаты платежей кардинальных изменений не предусмотрено, кроме размера пошлины (5% и 15%) и с какой части стоимости товара она взимается (полная и в части превышения). Также будет отсутствовать весовой беспошлинный порог, так как только очень небольшая часть приобретаемых физлицами товаров достигает веса 31 кг.

Необходимо отметить, что, по информации АО «Казпочта», более 90% товаров, приобретаемых физлицами на зарубежных интернет-площадках, не превышает порога 200 евро, то есть, вышеуказанные изменения не затронут большую часть покупателей из Казахстана, так как уплата платежей при стоимости товаров до 200 евро не предусмотрена.

