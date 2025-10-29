В КТЖ прошел семинар по искусственному интеллекту

Лектором выступил доктор наук Стэнфордского университета Юнес Бенсуда Мурри.

В инновационном зале КТЖ состоялся специализированный семинар, посвященный современным достижениям в области искусственного интеллекта и больших языковых моделей (LLM). В мероприятии приняли участие председатель правления АО «НК „Қазақстан темір жолы“» Талгат Алдыбергенов, его заместители, руководители компании, главы филиалов и дочерних организаций, в том числе подразделений пассажирских и грузовых перевозок, а также другие представители компании. Цель семинара — изучение перспектив и практических аспектов применения искусственного интеллекта в железнодорожной отрасли.

Лектором выступил доктор наук Стэнфордского университета, известный эксперт в области глобальных образовательных преобразований и технологий искусственного интеллекта Юнес Бенсуда Мурри. Он преподает на международной платформе Coursera, где обучил более 1,2 млн студентов дисциплинам, связанным с обработкой естественного языка, нейросетями и машинным обучением. Юнес также руководит компанией LiveTech.AI, создающей инновационные решения на основе искусственного интеллекта для сферы образования. В 22 года он стал одним из самых молодых преподавателей компьютерных наук в Стэнфордском университете.

Участникам представили актуальные технологии и инструменты, позволяющие повысить качество предоставляемых услуг, ускорить производственные процессы и увеличить общую эффективность организаций. Кроме того, на семинаре рассмотрели инновационные подходы, направленные на совершенствование транспортной логистики, повышение безопасности движения поездов, сокращение числа задержек и оптимизацию маршрутов с применением технологий искусственного интеллекта.