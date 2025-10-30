Казахстанский fintech-сервис PayLink ускорил отклик систем в 6 раз на ресурсах Servercore

Для поддержания стабильной работы fintech-сервисов требуется надежная и гибкая IT-инфраструктура.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, объявил о сотрудничестве с разработчиком экосистемы fintech-сервисов PayLink. Миграция IT-инфраструктуры PayLink на облачные ресурсы Servercore в Казахстане позволила повысить доступность систем и увеличила скорость отклика в 6 раз.

PayLink является разработчиком единой платежной экосистемы для бизнеса в Казахстане и успешно развивает свои ключевые направления: сервис эквайринга для обработки карточных платежей, платежные шлюзы для пополнения баланса мобильных телефонов, игровых и других сервисов, а также электронный кошелек. Продукты PayLink помогают организовать платежные процессы, обеспечивая высокий уровень успешных транзакций.

Для поддержания стабильной работы fintech-сервисов требуется надежная и гибкая IT-инфраструктура. В рамках проекта команда облачного провайдера Servercore помогла PayLink перенести свои мощности на виртуальные машины в дата-центр Tier III в Алматы c сертификацией ISO 27001. Размещение соответствует всем требованиям к хранению и обработке персональных данных, а также имеет сертификацию PCI DSS 4.0.1, подтверждающую безопасное хранение данных банковских карт клиентов.

Высокая доступность сервисов и минимальное время отклика IT-инфраструктуры также играет важную роль при выборе провайдера. Облачные серверы Servercore с аптаймом более 99,98% обеспечили стабильную работу сервисов PayLink, что позволило повысить их доступность на 9% и увеличить скорость отклика IT-систем в 6 раз. Для реализации миграции компания арендовала 15 виртуальных машин, включая конфигурации с кастомными флейворами, а также использовала S3-хранилище и PaaS-решения для хранения и обработки данных. В инфраструктуре проекта развернуты облачные базы данных Redis и PostgreSQL, а также отказоустойчивые кластеры Kubernetes.

Дополнительным преимуществом совместной работы стала возможность оптимизации серверных ресурсов, что помогло снизить расходы на IT-инфраструктуру. Использование конфигураций с возможностью выбора доли ядра (10%, 20% или 50%) позволяет компании гибко управлять затратами, а серверы с кастомными флейворами позволяют экономить до 26% затрат на ресурсы.

