xAI запустил Grokipedia

Энциклопедию на базе ИИ сам автор, Илон Маск, назвал «лучшей альтернативой Wikipedia», однако пользователи нашли множество «но».

Основатель ИИ-стартапа xAI Илон Маск объявил о запуске ранней бета-версии сервиса Grokipedia.com, позиционируя новую платформу как более «правдивую и технологичную» альтернативу Wikipedia, полностью основанную на искусственном интеллекте Grok AI. Проект, доступный по адресу Grokipedia.com, запущен в виде ранней бета-версии 0.1. Сейчас на платформе доступно более 885 тыс. статей. Основной целью Grokipedia, по словам Маска, является создание непредвзятого источника знаний, свободного от идеологических перекосов и «пропаганды», в которой он неоднократно обвинял Wikipedia. Запуск состоялся 27 октября 2025 года, хотя первоначально планировался на более ранний срок. Перенос даты Маск объяснил необходимостью дополнительной «чистки от пропаганды» в контенте.

Анонс запуска был сделан самим Илоном Маском в социальной сети X. Предприниматель сделал громкое заявление о конкурентных преимуществах своего продукта: «Grokipedia.com version 0.1 is now live. Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo». Таким образом, Маск позиционирует уже первую версию своего проекта как превосходящую известную онлайн-энциклопедию.

Grokipedia построена на базе большой языковой модели Grok AI, разработанной xAI. Это ключевое отличие от Wikipedia, где статьи создаются и редактируются сообществом добровольцев. На старте в энциклопедии было размещено более 885 тысяч статей. Согласно заявленной модели, контент генерируется и верифицируется системой Grok AI. Пользователи имеют возможность предлагать правки и сообщать об ошибках через специальную форму обратной связи, однако окончательное решение о внесении изменений принимает система искусственного интеллекта.

Вход на платформу осуществляется через аккаунт в социальной сети X. Илон Маск ранее заявлял, что Grokipedia будет представлять собой «репозиторий знаний с открытым исходным кодом».

Grok — это модель, разработанная xAI с заявленной целью «познания Вселенной». Последние версии Grok (например, Grok 4) отличаются:

— «Стремлением к правде» (truth-seeking): модель разработана для поиска и синтеза информации, очищенной от предвзятости.

— Обработкой данных в реальном времени: Grok использует возможности своего обучения на данных X, что позволяет ему теоретически быстрее реагировать на последние события, чем традиционные энциклопедии.

Ирония заключается в том, что Grokipedia, созданная как конкурент Wikipedia, во многом опирается на своего соперника. На многих страницах Grokipedia (например, о MacBook Air или PlayStation 5) присутствует дисклеймер «The content is adapted from Wikipedia, licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License». Это указывает на то, что, хотя статьи могут быть переработаны ИИ, база знаний на старте использует контент Wikipedia для быстрого наполнения.

При этом ранние обзоры СМИ и пользователей указывают на то, что Grokipedia склонна к некоторому «идеологическому уклону». А в статьях на чувствительные темы (например, гендерная проблематика, политические события) Grokipedia может использовать трактовки, отличные от принятых в Wikipedia, иногда избирательно представляя доказательства. Поступали также сообщения о случаях, когда сам чат-бот Grok, будучи вызванным для анализа страницы Grokipedia о Wikipedia, признавал, что статья на его собственной платформе проявляет предвзятость из-за избирательной подачи материала, усиливая критику в адрес Wikipedia. Более того, многие отмечают: хотя Grokipedia и указывает, что факты проверены ИИ, она не предлагает того прозрачного механизма проверки, который есть у Wikipedia (открытая история правок, страницы обсуждений). Это затрудняет проверку источников и методологии, используемой Grok.

Таким образом, можно констатировать, что Grokipedia — это смелый эксперимент, использующий самые современные ИИ-технологии для создания моментально масштабируемой энциклопедии. Однако на этапе v0.1 ей еще предстоит доказать свою заявленную «правдивость» и независимость, особенно учитывая зависимость от контента Wikipedia и наблюдаемые признаки предвзятости.

