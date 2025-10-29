Елімізде отын-энергетика кешенін бірыңғай мемлекеттік басқару жүйесі құрылмақ
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Үкімет отырысында еліміздің отын-энергетика кешенін (ОЭК) цифрландыру барысы туралы баяндады.
Ол қазіргі уақытта «Отын-энергетика кешенін бірыңғай мемлекеттік басқару жүйесі» (EnergyTech) атты салалық платформасын жүзеге асыру бойынша жұмыстар жүруде екенін атап өтті.
«EnergyTech платформасы отын-энергетика кешенінің барлық саласын бір платформа базасына біріктіреді. Ол энергетика секторы, кен пайдалану және қайта өңдеуден бастап көмір өнеркәсібіне дейінгі ОЭК-тің 10 негізгі бағыты бойынша басқару процестерін кешенді үйлестіруді қамтамасыз етеді. Жүйені толық көлемде жасап шығарып, өнеркәсіптік деңгейде қолданысқа енгізу 2026–2027 жылдарға жоспарлануда», — деп нақтылады Ерлан Ақкенженов.
Министр биыл 7 цифрлық сервис пайдалануға берілгенін, оның ішінде 2 сервис энергетика секторында жүзеге асырылғанын айтты. Олар:
— Күзгі-қысқы кезеңге дайындық пен оның өту барысын мониторингтеуге арналған цифрлық сервис.
— Шекті тарифті бекітуге арналған цифрлық сервис.