Искусственный интеллект начнут внедрять в казахстанскую энергетику

В целях поддержки отечественных IT-разработчиков подписаны меморандумы о совместной апробации и внедрении ИИ-решений в отрасли.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства сообщил о планах ведомства по применению технологий искусственного интеллекта в отрасли. Для этого создана акселерационная группа по внедрению, в состав которой вошли представители ведущих компаний отрасли, передает Zakon.kz.

«Основная задача группы — выявление отраслевых потребностей и консолидация усилий для реализации кейсов внедрения технологий ИИ. Параллельно сформирован AI-альянс из глобальных вендеров и IT-компаний, имеющих ИИ-решения в отрасли», — сказал Аккенженов.

Он отметил, что в целях поддержки отечественных IT-разработчиков между министерством и резидентами Astana Hub подписаны меморандумы о совместной апробации и внедрении ИИ-решений в отрасли.

Напомним — 27 августа 2026 года в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.