Следите за новостями

Цифра дня

На 19% вырос рынок виртуальных АТС РК в денежном выражении

    Поступить в военные вузы можно через eGov

    Новая система упростила процесс подачи заявки.

    29 октября 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество

    С 2025 года поступить в высшие военные учебные заведения можно онлайн через портал eGov. Об этом сообщил начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны полковник Мурат Олжабаев. Новая система упростила процесс подачи заявки и исключила необходимость посещения местного военного органа управления, передает Курсив.

    «Гражданин, желающий поступить в высшее военное заведение, может зайти на eGov, зарегистрироваться, и все необходимые данные — состояние здоровья, наличие приводов, психическое состояние и так далее — автоматически подтягиваются с портала и отправляются в военно-учебные заведения», — рассказал Олжабаев.

    Он отметил, что таким образом абитуриент будет зарегистрирован в выбранном вузе напрямую, минуя военкоматы. Олжабаев также сообщил, что в школах Казахстана увеличат часы военной подготовки.

    Напомним — 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.