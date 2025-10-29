Поступить в военные вузы можно через eGov

Новая система упростила процесс подачи заявки.

С 2025 года поступить в высшие военные учебные заведения можно онлайн через портал eGov. Об этом сообщил начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны полковник Мурат Олжабаев. Новая система упростила процесс подачи заявки и исключила необходимость посещения местного военного органа управления, передает Курсив.

«Гражданин, желающий поступить в высшее военное заведение, может зайти на eGov, зарегистрироваться, и все необходимые данные — состояние здоровья, наличие приводов, психическое состояние и так далее — автоматически подтягиваются с портала и отправляются в военно-учебные заведения», — рассказал Олжабаев.

Он отметил, что таким образом абитуриент будет зарегистрирован в выбранном вузе напрямую, минуя военкоматы. Олжабаев также сообщил, что в школах Казахстана увеличат часы военной подготовки.

