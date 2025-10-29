Следите за новостями

    Единую госсистему управления топливно-энергетическим комплексом создадут в РК

    Платформа EnergyTech объединит все сферы ТЭК на базе одного решения.

    29 октября 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Общество

    Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании правительства рассказал о проводимой работе по цифровизации топливно-электроэнергетического комплекса. Он отметил, что в настоящее время ведется работа по реализации отраслевой платформы «Единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом» (EnergyTech).

    Платформа EnergyTech объединит все сферы ТЭК на базе одного решения. Она обеспечит охват сквозной контур координации процессов управления в 10 ключевых сферах ТЭК — от энергетического сектора, недропользования и переработки, до угольной промышленности. Полномасштабная разработка и ввод в промышленную эксплуатацию планируется в период 2026–2027 гг.

    Министр добавил, что в текущем году в эксплуатации находится 7 цифровых сервисов, 2 из которых в энергетическом секторе:

    — Цифровой сервис мониторинга подготовки и прохождения осенне-зимнего периода;
    — Цифровой сервис по утверждению предельного тарифа.

    Напомним — 27 августа 2026 года в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.

