China Energy инвестирует $1 млрд в строительство солнечной и ветровой электростанций в Казахстане

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел встречу с президентом компании China Energy Цяо Сюбином, по итогам которой были подтверждены планы по реализации двух крупномасштабных проектов в сфере возобновляемой энергетики. Общий объем инвестиций со стороны китайской компании составит более 1 миллиарда долларов.

Речь идет о строительстве солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Туркестанской области и ветровой электростанции на 500 МВт в Карагандинской области. Проекты являются практической реализацией межправительственного соглашения по ВИЭ, подписанного на полях климатической конференции COP-29.

В ходе встречи также обсуждался совместный с АО «Казахтелеком» проект по строительству Центра обработки данных, энергоснабжение которого будет осуществляться за счет возобновляемых источников энергии. Инициатива объединяет два стратегических для страны направления — «зеленую» энергетику и развитие цифровой инфраструктуры.

«Партнерство с China Energy — это пример успешного инвестиционного сотрудничества, которое приносит в Казахстан не только капитал, но и передовые технологии. Проекты в Туркестанской и Карагандинской областях — это наш общий, весомый вклад в достижение цели по углеродной нейтральности. Мы также видим огромный потенциал для расширения сотрудничества в сферах накопления энергии и развития умных сетей (Smart Grid). Министерство окажет всестороннюю поддержку для своевременной реализации всех наших договоренностей», — подчеркнул министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства, которое открывает новые возможности для взаимодействия в энергетике, цифровизации и инновациях.

