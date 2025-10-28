Как Tomorrow School формирует новое поколение IT-специалистов

Проект становится площадкой для развития талантов не только из Казахстана.

В прошлом году в международном инновационном кластере Astana Hub стартовал уникальный образовательный проект Tomorrow School, первая в Казахстане школа искусственного интеллекта с форматом peer-to-peer обучения. Сегодня, спустя ровно год, школа стала не просто образовательной платформой, а мощным международным сообществом из 303 студентов из Казахстана, США, России, Узбекистана и Азербайджана.

Tomorrow School предлагает новый формат обучения: здесь нет преподавателей. Вместо этого студенты учатся друг у друга, обмениваясь знаниями и опытом. Такой подход формирует навыки командной работы и самостоятельного мышления.

Обучение длится 18 месяцев и включает более 50 проектов и изучение свыше 20 языков программирования, от Golang и JavaScript до Python и Rust. Последние 6 месяцев студенты специализируются в ключевых направлениях, таких как ИИ-инженерия, разработка ПО, фулстек-разработка, мобильная разработка, DevOps, архитектура IT-систем, кибербезопасность и разработка видеоигр.

Формат учебного процесса гибкий и круглосуточный, позволяющий студентам учиться в удобном темпе. Обучение абсолютно бесплатное, а для лучших студентов из регионов предусмотрено бесплатное проживание на весь период обучения, что существенно расширяет возможности талантливых ребят из удаленных регионов.

«Мы гордимся тем, что наш проект становится площадкой для развития талантов не только из Казахстана, но и из разных стран, укрепляя международный статус школы. Tomorrow School — это не просто образовательная инициатива, а важное изменение в подходе к подготовке IT-специалистов. Мы создаем такую среду, где студенты становятся активными участниками образовательного процесса, развивают критически важные навыки через совместную работу. Такой формат помогает быстро адаптироваться к потребностям рынка», — отмечает директор офиса образовательных программ Astana Hub Алена Славкина.

Студенческая аудитория Tomorrow School отличается разнообразием. Средний возраст — 27 лет, при этом 35% студентов — женщины, что свидетельствует о растущем интересе женщин к IT-направлениям. Среди студентов 35% — обучающиеся, 29% — трудоустроены на полный рабочий день, 20% — работают частично, 12% — не работают и 4% — фрилансеры. За время работы Tomorrow School было проведено 9 отборочных этапов. В них приняло участие 1272 участника, а общее количество заявок достигло 16 041.

Кроме того, студенты активно участвуют в развитии экосистемы Astana Hub, включая программы Startup Garage, AI’preneurs и Silkway Accelerator. Одной из команд удалось получить soft-commit от Astana Hub Ventures на сумму $50000. Это подтверждает высокий потенциал студенческих инноваций. На международном хакатоне Solana Day команда AIxARTxSOL заняла 3 место среди 512 команд, демонстрируя успешное сочетание ИИ, искусства и блокчейн-технологий. Другие студенты также выиграли конкурс activ 5G на Decentrathon с проектом в сфере креатива.

Также в Tomorrow School прошла серия из 30 гостевых лекций для студентов, охвативших широкий спектр актуальных тем: от искусственного интеллекта и блокчейн-технологий до карьерного роста, дизайна и развития личных навыков. Среди приглашенных экспертов были Николя Садирак, Айдана Каскырбек, Иван Кононов, Дмитрий Мун и другие представители IT стартапов, которые поделились уникальным опытом.

Напомним — 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.