В МИИЦР рассказали о сервисе «Закон и Порядок»

Он позволяет гражданам быстро и удобно связаться с правоохранительными органами.

С июня текущего года в Казахстане внедрен новый цифровой инструмент взаимодействия граждан с правоохранительными органами — сервис «Закон и Порядок». Теперь каждый житель страны может оперативно сообщить о правонарушениях через привычные мобильные приложения, не теряя времени на звонки или визиты в полицию.

Сервис встроен в популярные мобильные платформы: eGov Mobile — официальный портал государственных услуг; Kaspi.kz и Halyk Bank — банковские приложения.

Новая вкладка «Закон и Порядок» доступна во всех регионах Казахстана и позволяет отправлять сообщение напрямую в органы внутренних дел. Граждане могут оперативно извещать о дорожно-транспортных происшествиях, нарушении правил дорожного движения, бытовом насилии, происшествии с ребенком и других видах правонарушений.

Дополнительно реализована возможность подачи жалоб на действия сотрудников полиции.

Пользователи могут направлять текстовые сообщения, голосовые обращения, видеозаписи или фото. Каждое обращение автоматически регистрируется в системе. Гражданин получает уведомление о статусе его рассмотрения. Также доступен чат с диспетчером ЦОУ, обеспечивающий обратную связь.

«Сервис разработан на базе мобильного приложения МВД „102“, с учетом потребностей граждан и современных цифровых решений. Для повышения осведомленности населения о сервисе „Закон и Порядок“ в июне, сентябре и октябре текущего года были проведены рассылки push-уведомлений через мобильное приложение eGov Mobile, охватившие широкую аудиторию пользователей. Сервис „Закон и Порядок“ это шаг к построению более открытого, безопасного и технологичного общества. Он позволяет каждому гражданину чувствовать свою причастность к обеспечению общественного порядка и защищенности, а правоохранительным органам — оперативно реагировать на сигналы от населения», — заявили в МИИЦР.