В Кыргызстане создадут Центр исследований и инноваций прикладного ИИ и кибербезопасности

На базе Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова будет создан Центр исследований и инноваций прикладного искусственного интеллекта и кибербезопасности. Об этом сообщил министр науки, высшего образования и инноваций Бактияр Орозов на заседании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий в Бишкеке. Центр создадут в рамках проекта «Качество и инновации в высшем образовании». Он будет специализироваться на разработке цифровых и интеллектуальных решений для разных направлений образования, передает Sputnik.

«Министерство инициировало пересмотр государственных стандартов среднего и высшего профессионального образования, которые будут включать интеграцию модулей по финансовой грамотности и научных технологий в образовании», — отметил Орозов.

Он добавил, что в целях развития инновационной экономики и внедрения искусственного интеллекта в различные отрасли ведется работа по подготовке соответствующих специалистов. В вузах внедряют изучение модулей по машинному обучению, анализу данных и профильных образовательных программ.

По словам главы Миннауки Кыргызстана, планируется также включить в перечень специальностей высшего и средне-профессионального образования новые направления подготовки: блокчейн-инженерия, цифровые активы, цифровая безопасность, искусственный интеллект, машинное обучение, анализ данных и интеллектуальных систем. Для эффективной реализации этих задач ведомство намерено проводить совместные образовательные проекты и курсы, привлекать иностранных тренеров и экспертов.

