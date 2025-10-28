Холдинг «Байтерек» трансформируется в инвестиционный

Цель — реализация проактивной политики экономического роста Казахстана.

В правительстве под председательством вице-премьера — министра национальной экономики Жумангарина состоялось совещание, на котором рассмотрен проект новой структуры холдинга «Байтерек». Цель трансформации — превратить холдинг в главного драйвера привлечения инвестиций и ключевой инструмент реализации политики проактивного экономического роста, направленной на удвоение ВВП Казахстана к 2029 году.

Отличие новой политики экономического роста страны заключается в предметном подходе к инвестициям — через механизм «заказа на проекты», исходя из реальных потребностей государства. Главная роль в реализации этой модели отведена холдингу «Байтерек». В ближайшие четыре года государство будет ежегодно увеличивать капитализацию холдинга на 1 трлн тенге, а Байтерек — привлекать внешние займы на сумму до 8 трлн тенге в год для финансирования приоритетных проектов.

Действующая структура «Байтерека» как управляющего холдинга будет трансформирована для соответствия масштабам и задачам новой инвестиционной миссии. Требуется усиление организационной модели, концентрация на инвестициях, отраслевой специализации и аналитике рынков.

Проведенный анализ структуры экономики за последние 30 лет показал, что наибольшую добавленную стоимость формируют металлургия, машиностроение, химическая, АПК и пищевая промышленность. Они сохранятся в числе ключевых направлений. Дополнительно к ним добавятся торговля, финансы и строительный сектор.

Таким образом, на основе этих ключевых секторов, где уже сосредоточен основной бизнес Казахстана, в инвестиционном холдинге будут сформированы семь Investment Board (инвестиционные службы). Именно они станут точками дальнейшего роста реального сектора экономики. Основными задачами инвестиционных служб станут выработка и непосредственное участие в организации новых проектов с потенциалом генерирования высокой добавленной стоимости в высокопроизводительных отраслях экономики. Также службы будут заниматься анализом заявок проектов бизнеса на предмет их соответствия задачам экономического роста.

Основные векторы развития «Байтерека» в качестве инвестиционного холдинга:

— Региональная экспансия — укрепление позиций отечественных производителей и развитие межрегиональной торговли.

— Приграничная экспансия — экспорт инвестиционной деятельности совместно с казахстанским бизнесом.

— Секторальное развитие — расширение мандата холдинга для формирования доходов национальной экономики.

«Будущее инвестиционных проектов — за экспортом. Мы уже видим эффект от поддержки аграрной отрасли: благодаря росту урожайности и инвестициям в сельское хозяйство все больше международных компаний обращают внимание на инвестиционный потенциал АПК и приходят со своими технологиями. „Байтерек“ будет консолидировать бизнес для создания экосистемы экспортоориентированных предприятий, помогать им увеличивать сбыт, формировать цепочки добавленной стоимости и продвигать продукцию на внешние рынки», — отметил председатель правления холдинга Рустам Карагойшин.

Для насыщения внутреннего рынка товарами широкого потребления, большая часть которых сегодня импортируется, запускается программа «Заказ на инвестиции». В ее рамках государство само определяет приоритетные проекты и регионы их размещения и предлагает их бизнесу. Программа уже сформирована в аграрном секторе, сейчас аналогичные подходы разрабатываются для бытовой химии, пищевой продукции и других направлений.

Будет усилен совет директоров за счет увеличения числа независимых членов — на эти позиции будут приглашены международные инвестиционные консультанты из ведущих отраслей и регионов мира. Это обеспечит прозрачность и объективность решений, комплексную оценку рисков и рассмотрение всех факторов, влияющих на успех проектов.

Все необходимые процедуры по трансформации холдинга планируется завершить до конца текущего года, чтобы уже в начале следующего приступить к активной реализации программы проактивного экономического роста Казахстана.

