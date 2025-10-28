Казахстан в ООН: курс на цифровую безопасность и международное сотрудничество

Страна объявила о намерении присоединиться к Конвенции ООН по киберпреступности.

Казахстан последовательно укрепляет свое участие в работе ООН, продвигая инициативы, направленные на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития. Одним из ключевых направлений становится цифровая дипломатия — и в октябре 2025 года страна объявила о намерении присоединиться к Конвенции ООН по киберпреступности, которая будет открыта для подписания 25 октября 2025 года в Нью-Йорке, передает Liter.kz.

Отметим, что Конвенция, принятая Генассамблеей ООН в декабре 2024 года резолюцией 79/243, является первым всеобъемлющим глобальным правовым документом, касающимся преступлений, связанных с цифровыми технологиями.

Присоединение к ней отражает стратегический курс внешней политики Казахстана, закрепленный в Концепции внешнеполитической деятельности до 2030 года. Документ подчеркивает необходимость активного участия страны в разработке международных правил в сфере кибербезопасности, цифрового права и защиты персональных данных. Присоединение к новой конвенции открывает Казахстану дополнительные возможности по взаимодействию с ООН, Международным союзом электросвязи и партнерами по СНГ, ШОС и ЕАЭС.

Конвенция ООН по киберпреступности, разрабатывавшаяся с 2019 года, впервые создает глобальные нормы борьбы с преступлениями в цифровом пространстве — от кражи данных до атак на критическую инфраструктуру. Для Казахстана участие в этом документе означает не только повышение уровня кибербезопасности, но и укрепление международного имиджа как ответственного партнера, готового играть активную роль в формировании «цифрового права будущего».

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди ранее отмечал, что Казахстан рассматривает цифровую безопасность как часть национальной безопасности, а участие в таких международных соглашениях — как вклад в глобальную стабильность. Кроме того, Казахстан уже имеет опыт участия в аналогичных инициативах: в 2023 году страна вошла в состав Группы правительственных экспертов ООН по вопросам ИКТ и международной безопасности.

Важным элементом этой политики становится также развитие внутреннего законодательства. В Казахстане реализуется государственная программа «Цифровая нация», а в 2025 году МИД совместно с Минцифры готовит национальную концепцию киберустойчивости, которая будет учитывать международные обязательства, в том числе в рамках ООН.

Эксперты подчеркивают, что участие в Конвенции ООН по киберпреступности — это не просто внешнеполитический шаг, а часть системной стратегии. Он способствует укреплению доверия между государствами, защите граждан и бизнеса от цифровых угроз, а также расширяет роль Казахстана в формировании международной повестки.

Активная позиция страны в ООН подтверждает ее статус конструктивного и ответственного участника мирового сообщества, готового выстраивать баланс между технологическим прогрессом и безопасностью. В эпоху цифровых вызовов именно такие инициативы становятся фундаментом новой глобальной стабильности — и Казахстан занимает в этом процессе свое уверенное место.

