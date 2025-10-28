Следите за новостями

    Казахстанцам открыли доступ к крупнейшей распродаже на Taobao

    Казахстан впервые стал участником крупнейшего в мире фестиваля онлайн-шопинга Taobao Double 11.11, который ежегодно проходит на платформе.

    В рамках акции пользователи из страны смогут приобрести более 2 млрд товаров со скидками до 15%, сообщили организаторы. Фестиваль стартовал 20 октября и продлится до 14 ноября. В этот период пользователи смогут покупать одежду, обувь, электронику, товары для дома и детей по сниженным ценам, предает Курсив.

    Для покупателей из Казахстана Taobao подготовил специальные условия:

    — бесплатная доставка при заказе от 7 499 тенге;
    — купон на 3 300 тенге в рамках программы «Поделись и выиграй»;
    — первый заказ для новых пользователей — всего за 77 тенге, без оплаты доставки.

    Отмечается, что на странице распродажи представлены предложения от популярных мировых брендов, включая Adidas, PUMA, Nike и другие. Также можно будет найти детские товары, одежду, бытовые принадлежности и спортивное снаряжение. Также представители маркетплейса заявили, что благодаря русскоязычной версии сайта казахстанские пользователи смогут легко ориентироваться в каталоге и оплачивать покупки банковскими картами Visa и Mastercard.

