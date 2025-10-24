Следите за новостями

    Китайская платформа Temu заплатила в бюджет Кыргызстана $2,9 млн налогов

    Компанию обязали зарегистрироваться в налоговых органах КР.

    24 октября 2025 11:31, Profit.kz
    Международная интернет-платформа «Т» выплатила налоговых платежей на 2 миллиона 885 тысяч долларов, сообщает Генеральная прокуратура Кыргызстана. Источники сообщили, что речь идет о китайской торговой платформе Temu, передает Sputnik.

    «В результате изучения материалов, поступивших в Генпрокуратуру, установлено, что платформа вела коммерческую деятельность на территории страны без налоговой регистрации», — отметили в надзорном органе.

    Совместно с Государственной налоговой службой приняты меры по устранению нарушений, в результате компанию обязали зарегистрироваться в налоговых органах КР.

