Китайская платформа Temu заплатила в бюджет Кыргызстана $2,9 млн налогов

Компанию обязали зарегистрироваться в налоговых органах КР.

Международная интернет-платформа «Т» выплатила налоговых платежей на 2 миллиона 885 тысяч долларов, сообщает Генеральная прокуратура Кыргызстана. Источники сообщили, что речь идет о китайской торговой платформе Temu, передает Sputnik.

«В результате изучения материалов, поступивших в Генпрокуратуру, установлено, что платформа вела коммерческую деятельность на территории страны без налоговой регистрации», — отметили в надзорном органе.

Совместно с Государственной налоговой службой приняты меры по устранению нарушений, в результате компанию обязали зарегистрироваться в налоговых органах КР.