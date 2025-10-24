Акимат Алматы намерен внедрить ИИ в систему образования

Дархан Сатыбалды встретился с гендиректором по странам СНГ китайской компании iFLYTEK Хан Минцзе.

Гости презентовали акиму инновационные решения в образовании. Это интерактивные доски и планшеты с виртуальным помощником «учитель — машина — ученик». Эти технологии помогают сделать обучение более эффективным и интересным, передает Sputnik.

Дархан Сатыбалды отметил важность развития ИИ в системе образования. Он подчеркнул, что в рамках поручений Токаева в мегаполисе ведется работа по модернизации системы и подготовке кадров. Особое внимание уделяется повышению качества и доступности обучения на всех уровнях — от дошкольного до высшего образования.

В завершение встречи аким поручил изучить опыт iFLYTEK и рассмотреть возможность внедрения технологий в систему образования Алматы.

Напомним — 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.