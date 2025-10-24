Сбой в системе оповещения о землетрясении не исключают в МЧС

23 октября алматинцы получили на телефоны уведомление о землетрясении.

Вице-министр МЧС Кеген Турсынбаев в кулуарах сената объяснил, почему алматинцев снова напугали неподтвердившимся оповещением о землетрясении. 23 октября жители и гости города получили на свои телефоны уведомление о землетрясении. Оно пришло на мобильные устройства граждан в 12:21, но самого землетрясения не было. Кеген Турсынбаев не исключает сбоя в работе автоматической системы оповещения, передает Zakon.kz.

«Те системы, которые у нас на станциях установлены, возможно, в самой системе сбой произошел. Там маленькое землетрясение было — 2-3 балла. Система настроена была на пять баллов, чтобы система оповещения уходила. Скорее всего, внутри что-то произошло. Сейчас наши специалисты — подрядная организация — разбираются. На 2 балла, может быть, она сработала и поэтому сигнал дала», — сказал он.

Предыдущее оповещение, по его словам, также произошло из-за сбоя.

Отмечается, что в целом в городе будет порядка 70 сейсмический станций.

«Я думаю, мы эту систему, работу наладим. Начальник Департамента ЧС по Алматы выступил с обращением, что нет повода для беспокойства. Сейчас комиссия наша работает непосредственно с поставщиками, которые ставили это оборудование», — резюмировал вице-министр.

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) опубликовал дополнение к ранее распространенному объяснению, почему алматинцам пришла рассылка о землетрясении. В центре напомнили, что 23 октября в 12:20 по времени Астаны сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК зарегистрировала землетрясение. Эпицентр был расположен в 136 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

«Хотя событие не представляет для нас никакой опасности, и даже сведений о его ощутимости не поступало, многие граждане могли получить о нем сообщение. Прежде всего, хотим уверить жителей и гостей города, что повода для паники нет. Это событие является рядовым и произошло в рамках стандартного для нашего региона сейсморежима. Оповещение же пришло потому, что система АСРО (Автоматизированная система раннего оповещения) все еще находится в процессе доработки и пока проходит стадии точной настройки. В настоящее время специалисты выясняют причину, по которой сработало оповещение», — заявили сейсмологи.

В ведомстве напомнили, что продолжается работа по интеграции оборудования Национального центра сейсмологических наблюдений с системой массового оповещения MassAlert.

«Ведется калибровка параметров и уточнение алгоритмов, чтобы повысить точность и своевременность уведомлений. Повторимся, никакой угрозы для инфраструктуры и населения это землетрясение не представляет», — резюмировали в центре.

