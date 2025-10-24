Сенаторы предложили ряд поправок в закон об ИИ

Предложена новая редакция отдельных статей законов.

Сенат на пленарном заседании внес коррективы в закон «Об искусственном интеллекте» и сопутствующие к нему изменения в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы. Как отмечается в заключении к документам, концептуально депутаты поддержали предложенные нормы, при этом предложили новую редакцию отдельных статей законов, передает Kazpravda.kz.

В частности, объектом авторского права станет произведение, созданное с использованием ИИ только при наличии творческого вклада человека, собственники и владельцы ИИ обязаны будут принимать меры не только по минимизации, но и предотвращению возможного ущерба, в т. ч. в части защиты прав, свобод и законных интересов физических лиц. Также поправками сенаторов уточнено, что страхование ответственности за вред, причиненный ИИ, осуществляется «в соответствии с законами РК».

В целом, закон «Об искусственном интеллекте» предусматривает регулирование общественных отношений в сфере ИИ, закрепление понятий «искусственный интеллект», «библиотека данных», «синтетические результаты деятельности систем искусственного интеллекта», формирование условий для внедрения ИИ в различные сферы — экономику, здравоохранение, образование и государственное управление.

Кроме того, определены компетенции государственных органов и оператора национальной платформы ИИ. Также в медиасфере предусмотрена обязанность указывать, что материалы созданы с применением искусственного интеллекта. Нормами введен запрет на создание систем, способных нарушать права и свободы человека — манипулирование, дискриминация, сбор биометрических данных без согласия.

