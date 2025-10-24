Искусственный интеллект поможет разрабатывать НПА

Смарт-ассистент станет полноценным участником процесса нормотворчества, способствующим повышению его качества, согласованности и правовой устойчивости.

Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков рассказал о цифровых решениях, которые помогают в разработке нормативно-правовых актов. По его словам, планируется внедрение смарт-ассистента, который будет оказывать экспертную поддержку разработчикам нормативных правовых актов, передает Zakon.kz.

«Его функционал будет включать: международный опыт, правовой мониторинг, поиск неконституционных норм согласно постановлению Конституционного суда и другое. Таким образом, смарт-ассистент станет не просто вспомогательным инструментом, а полноценным участником процесса нормотворчества, способствующим повышению его качества, согласованности и правовой устойчивости», — сказал Молдабеков.

Он также рассказал о проводимой работе по автоматизации процедур исполнительного производства.

«С августа прошлого года в рамках этого направления внедрен „Цифровой судебный исполнитель“, который в автоматическом режиме инициирует и сопровождает исполнительное производство без участия человека. Это решение позволяет исключить человеческий фактор, снизить коррупционные риски и значительно ускорить процесс взыскания задолженности. Одним из ключевых социальных эффектов проекта стало сокращение финансовой нагрузки на граждан. Если ранее при привлечении частного судебного исполнителя должнику приходилось дополнительно выплачивать до 25% от суммы долга в виде комиссии, то теперь благодаря автоматизации процесса эти расходы исключены», — отметил вице-министр.

В результате внедрения цифрового инструмента граждане уже сэкономили более 1,9 млрд тенге, которые ранее уходили на оплату услуг частных судебных исполнителей.

