Паспорт налогоплательщика: перечень сведений и правила формирования утвердил Минфин

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Приказом министра финансов РК от 17 октября 2025 года № 917 установлены перечень сведений, содержащихся в паспорте налогоплательщика, правила и сроки его формирования и размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа. Согласно Налоговому кодексу, вступающему в силу с 1 января 2026 года, налогоплательщик, осуществляющий деятельность в сферах общественного питания и торговли, обязан разместить паспорт налогоплательщика в местах непосредственного нахождения ККМ и общедоступных местах для информирования населения, передает Uchet.kz .

Перечень сведений, содержащихся в паспорте налогоплательщика:

— ИИН ИП или БИН юридического лица.

— Наименование ИП или юридического лица.

— Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) ИП, руководителя юридического лица.

— Статус налогоплательщика (действующий, приостановивший представление налоговой отчетности, включенный в реестр бездействующих налогоплательщиков).

— Дата включения сведений об ИП или о юридическом лице в государственной базе данных налогоплательщиков или постановки на регистрационный учет.

— Регистрационный номер контрольно-кассовой машин в органе государственных доходов.

— Место использования контрольно-кассовой машины.

— Наличие или отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства.

Паспорт налогоплательщика формируется органом государственных доходов в виде информационной карты субъекта предпринимательства, содержащейся в штрих-коде, который не является налоговой тайной.

