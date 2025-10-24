Следите за новостями

Цифра дня

7% — доля объектов ВИЭ в выработке электроэнергии в РК

    Паспорт налогоплательщика: перечень сведений и правила формирования утвердил Минфин

    Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

    24 октября 2025 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Приказом министра финансов РК от 17 октября 2025 года № 917 установлены перечень сведений, содержащихся в паспорте налогоплательщика, правила и сроки его формирования и размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа. Согласно Налоговому кодексу, вступающему в силу с 1 января 2026 года, налогоплательщик, осуществляющий деятельность в сферах общественного питания и торговли, обязан разместить паспорт налогоплательщика в местах непосредственного нахождения ККМ и общедоступных местах для информирования населения, передает Uchet.kz .

    Перечень сведений, содержащихся в паспорте налогоплательщика:

    — ИИН ИП или БИН юридического лица.
    — Наименование ИП или юридического лица.
    — Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) ИП, руководителя юридического лица.
    — Статус налогоплательщика (действующий, приостановивший представление налоговой отчетности, включенный в реестр бездействующих налогоплательщиков).
    — Дата включения сведений об ИП или о юридическом лице в государственной базе данных налогоплательщиков или постановки на регистрационный учет.
    — Регистрационный номер контрольно-кассовой машин в органе государственных доходов.
    — Место использования контрольно-кассовой машины.
    — Наличие или отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства.

    Паспорт налогоплательщика формируется органом государственных доходов в виде информационной карты субъекта предпринимательства, содержащейся в штрих-коде, который не является налоговой тайной.

    Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная цифровизации и автоматизации ритейла и финсектора.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.