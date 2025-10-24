Органы юстиции активно внедряют элементы искусственного интеллекта

Например, смарт-ассистент становится не просто вспомогательным инструментом, а полноценным участником нормотворческого процесса, способствующим повышению качества, согласованности и правовой устойчивости.

Вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков подробно рассказал о внедрении искусственного интеллекта в деятельность ведомства и достигнутых результатах. Так, уже сегодня на сайте Adilet функционирует правовой консультант, работающий круглосуточно. Он бесплатно консультирует граждан по широкому кругу правовых вопросов, тем самым снижая нагрузку на государственные органы по разъяснению законодательства.

Следующий этап — внедрение смарт-ассистента, который будет оказывать экспертную поддержку разработчикам нормативных правовых актов. В его функционал войдут анализ международного опыта, правовой мониторинг и поиск норм, противоречащих конституции, на основании постановлений Конституционного суда.

«Таким образом, смарт-ассистент становится не просто вспомогательным инструментом, а полноценным участником нормотворческого процесса, способствующим повышению качества, согласованности и правовой устойчивости», — отметил спикер.

Еще одним важным направлением цифровой трансформации Министерства юстиции является автоматизация исполнительного производства. С августа прошлого года реализуется проект «Цифровой судебный исполнитель». Эта система автоматически, без участия человека, инициирует и ведет исполнительное производство. Благодаря проекту удалось исключить человеческий фактор, снизить коррупционные риски и значительно ускорить процесс взыскания долгов. Раньше частному судебному исполнителю приходилось дополнительно выплачивать до 25% от суммы долга в виде комиссии. Теперь с внедрением цифрового судебного исполнителя эти расходы исключены. Так, казахстанцы сэкономили более 2,2 млрд тенге, которые тратили на оплату услуг ЧСИ. Это не только повысило доступность правосудия, но и стало ярким примером эффективного использования технологий в интересах общества.

В рамках дальнейшей цифровизации исполнительного производства органы юстиции продолжают внедрять элементы искусственного интеллекта. Этот инструмент служит цифровым помощником для граждан, помогая защищать их права и получать объективную информацию.

«Его основные функции: мониторинг полноты действий частных судебных исполнителей, информирование граждан о статусе их дел и совершенных действиях, помощь в подготовке обоснованных жалоб на действия или бездействие судебных исполнителей, повышение прозрачности и доверия к системе исполнительного производства. Для самих судебных исполнителей также доступен интеллектуальный помощник, который осуществляет контроль соблюдения сроков и напоминания о необходимых действиях, анализирует корректность совершаемых процедур, предоставляет рекомендации по повышению эффективности работы, автоматически выявляет ошибки и риски бездействия», — сообщил вице-министр.

Эти решения стали новым стандартом качества исполнительного производства, способствуя соблюдению законности, снижению административной нагрузки и улучшению взаимодействия между гражданами и государством.

