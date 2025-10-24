В списке энергопроизводителей РК появилась электростанция Владимира Кима

К компании Kaz Green Energy относится солнечная электростанция «Балхаш».

Министр энергетики Ерлан Аккенженов своим приказом добавил в список энергопроизводящих организаций компании Sintra Energo и Kaz Green Energy. Последняя принадлежит предпринимателям Владимиру Киму, Эдуарду Огаю и Владимиру Джуманбаеву. К компании Kaz Green Energy относится солнечная электростанция «Балхаш». Стоимость ее строительства на первом этапе (мощность в 50 МВт) составляла 21,73 млрд тенге, из которых 16,95 млрд тенге под 13,79% годовых предоставил на 14 лет Банк развития Казахстана, а остальные деньги — сама компания, передает Курсив.

Конечными бенефициарами компании БРК указывал Владимира Кима, Эдуарда Огая и Владимира Джуманбаева. Ким занимает третье место в списке богатейших казахстанцев по версии Forbes с состоянием в $5,7 млрд, Огай — 14 место с $761 млн, Джуманбаев — 21 место с $472 млн.

Первая очередь станции на 50 МВт была запущена в феврале 2021 года, вторая аналогичной мощности — в сентябре 2021 года. Горнорудные компании запускают возобновляемые источники энергии, чтобы избежать в будущем выплаты углеродного налога на европейском рынке.

Основным бизнесом для «Казахмыса», совладельцами которого выступают Ким и Огай, является добыча меди, золота и других металлов. Появление Kaz Green Energy, скорее всего, имело целью обеспечить «зеленой» энергией основной бизнес, однако со включением в список поставщиков Минэнерго речь идет о поставках электроэнергии на общий рынок.

По данным eGov, совладельцами зарегистрированной в городе Конаев Sintra Energo (основным видом деятельности указано производство электроэнергии тепловыми электростанциями) являются Шынгыс Молдахметов и Малик Кинишев. Из открытых источников известно, что оба являются также индивидуальными предпринимателями.

Департамент комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области провел в начале года публичное слушание по обсуждению проекта тарифа и тарифной сметы Sintra Energo. Проект тарифа составлял 11388,09 тенге/Гкал.

