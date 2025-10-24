Нотариальные услуги стали доступнее в Казахстане

Уже оказано более 520 тыс. нотариальных услуг в цифровом формате, что свидетельствует о высоком спросе сервиса среди населения.

Цель проекта «Цифровой нотариат» — предоставить гражданам возможность получать нотариальные услуги онлайн, без личного визита к нотариусу, в удобном и безопасном формате. На сегодняшний день в цифровом виде доступны следующие услуги: оформление цифровых доверенностей, подача заявления об отсутствии брака, а также согласие супруга (и).

На данный момент оказано свыше 520 тыс. нотариальных услуг в цифровом формате, что свидетельствует о высоком спросе сервиса среди населения. Для обеспечения безопасности и законности используются биометрическая идентификация личности и видеофиксация взаимодействия с нотариусом. Об этом сообщил вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков. По его словам, проект «Цифровой нотариат» делает нотариальные услуги максимально доступными, безопасными и эффективными, соответствующими современным требованиям.

«Еще один социально значимый проект — цифровизация исполнительной надписи нотариуса. Ранее эта процедура осуществлялась исключительно на бумаге, что вызывало ряд проблем: случаи сговора между нотариусами, микрофинансовыми организациями и частными судебными исполнителями; невозможность должников своевременно получить доступ к материалам; отсутствие механизма оперативного направления возражений; нарушение территориального принципа; ежегодно в органы юстиции поступало около 7 тыс. жалоб. В ответ на эти вызовы был внедрен цифровой механизм, обеспечивающий фиксацию всех действий и защиту прав сторон», — пояснил Б. Молдабеков.

Был создан личный кабинет должника, через который можно получать уведомления и направлять возражения. Если возражение признано обоснованным, нотариус обязан отменить исполнительную надпись, поскольку в таком случае долг не считается бесспорным. В результате было аннулировано 19 800 исполнительных надписей — это стало важным шагом по восстановлению прав граждан и устранению злоупотреблений. Таким образом, цифровизация процедуры сделала систему более справедливой, прозрачной и ориентированной на защиту прав всех участников.

В соответствии с конституцией РК, права каждого гражданина подлежат защите. Для их реализации и расширения доступа к бесплатной юридической помощи Министерство юстиции создало единую цифровую систему «E-Заң көмегі» (E-LegalAid), которая позволяет предоставлять государственно гарантированную юридическую помощь в электронном формате.

