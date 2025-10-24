Қазақстанда жасанды интеллект жөніндегі ұлттық стандарттар бекітілді
Бизнестен бастап мемлекеттік құрылымдарға дейін ЖИ технологияларымен жұмыс істеушілердің бірыңғай қағидаларын белгілейтін жеті стандарт әзірленді.
Қазақстанда алғаш рет жасанды интеллект саласындағы ұлттық стандарттар бекітілді. Бұл — Үкімет бекіткен 2024-2029 жылдарға арналған жасанды интеллектіні дамытудың тұжырымдамасын іске асырудағы маңызды қадам, деп хабарлайды ҚР Сауда және интеграция министрлігі.
Бизнестен бастап мемлекеттік құрылымдарға дейін ЖИ технологияларымен жұмыс істеушілердің бірыңғай қағидаларын белгілейтін жеті стандарт әзірленді. Олар жасанды интеллектінің өмірлік циклінің жалпы ұғымдар мен жүйелер архитектурасынан бастап тәуекелдерді басқаруға және үлкен деректерді талдауға дейін барлық негізгі кезеңдерді қамтиды.
Негізгі құжаттардың бірі — ҚР СТ ISO/IEC 5339. Ол ЖИ-қолданбаларының ChatGpt сияқты сөйлесу жүйелерінен бастап өнеркәсіптік және медициналық шешімдерге дейін барлық түрлеріне арналған жалпы қағидаттарды сипаттайды.
Стандарттардың бірінде пайдаланушылардың құпиялылығын қорғау қажеттілігі бөлек атап көрсетілген. Бұл жүйенің оқуы мен жұмыс істеу кезінде пайдаланылатын деректердің қауіпсіздігін ғана емес, сонымен қатар рұқсатсыз қолжетімділіктің алдын алуды, сондай-ақ ЖИ жеке ақпаратты кездейсоқ ашпауын бақылауды білдіреді.
Жаңа стандарттар жасанды интеллектімен жұмыс істейтін ұйымдарды сертификаттау үшін негіз болу мүмкін. Бұл қазақстандық компанияларға халықаралық талаптарға сәйкестігін растауға мүмкіндік береді және серіктестер мен тұтынушылар тарапынан ел ішінде де, сыртқы нарықтарда да сенімді арттырады.
Осылайша стандарттар технологияны реттеп қана қоймайды, олар жасанды интеллектіні жауапкершілікпен және саналы түрде қолдану мәдениетін қалыптастырады. Бұл — Қазақстанның сәтті цифрлық трансформациялануының негізгі шарты.
Сонымен қатар құрылымында AI Standards Hub — зертхана, сертификаттау және сынау орталығы жұмыс істейтін жасанды интеллект бойынша сынақ-эталон орталығын құру пысықталып жатыр. Орталық ISO, ITU, ЭЫДҰ және жасанды интеллектіні жауапты пайдаланудың болашағын айқындайтын басқа да халықаралық ұйымдармен ынтымақтастыққа арналған алаңға айналады.