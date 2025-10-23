Казахстан и Азербайджан подписали 16 меморандумов

Страны выходят на новый уровень партнерства - сотрудничество развивается в сферах торговли, промышленности, логистики и цифровизации.

Выступая на Казахстанско-Азербайджанском бизнес-форуме в Астане, вице-министр торговли и интеграции РК Айдар Абильдабеков отметил, что экономические связи между двумя странами укрепляются стабильно. За январь–август 2025 года товарооборот достиг 343,3 млн долларов, при этом экспорт Казахстана составил 290,8 млн долларов, а импорт из Азербайджана вырос более чем на 58%.

Казахстан предлагает расширить экспортную корзину с Азербайджаном, включив агропромышленную продукцию общим объемом около 14,5 млн тонн. В нее входят зерновые и масличные культуры, мука, масло и картофель: «Сегодня важно выстраивать устойчивые производственные цепочки и совместные проекты, которые создают добавленную стоимость. В этом и есть смысл кооперации. Мы будем развиваться не параллельно, а вместе».

Во время форума состоялась официальная церемония подписания 16 соглашений и меморандумов о сотрудничестве между представителями Казахстана и Азербайджана. В числе подписанных документов есть соглашения в сферах промышленности, туризма, образования, цифровых технологий и логистики.

Сотрудничество закрепили меморандумы между «Казпочтой» и Zira Port, НПП «Атамекен» и агентством KOBIA, а также между рядом частных компаний двух стран. Одним из ключевых направлений сотрудничества стало взаимодействие между национальными институтами поддержки экспорта QazTrade и AZPROMO.

«Мы видим большие возможности в агропромышленной и промышленной кооперации. Казахстан готов вместе с азербайджанскими партнерами создавать новые производства, развивать переработку, упаковку и выходить на третьи рынки. Для нас кооперация это не просто идея, а инструмент, который помогает компаниям переходить от слов к реальным контрактам», — отметил генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.