Студенты Алматинского многопрофильного колледжа будут создавать дронов

В учебном заведении открылся центр компетенций «Беспилотные летательные аппараты».

В целях реализации поручений Главы государства по повышению качества технического и профессионального образования и подготовке современных кадров нового формата на базе Алматинского многопрофильного колледжа начал работу центр компетенций «Беспилотные летательные аппараты».

В Казахстане уделяется особое внимание подготовке квалифицированных специалистов технического направления в соответствии с требованиями современного рынка труда. Открытие нового центра является важным шагом, открывающим новые возможности на стыке инновационных технологий и инженерного образования. В ближайшее время в центре будет внедрена новая образовательная программа «Эксплуатация и программирование беспилотных летательных аппаратов». Программа позволит студентам освоить профессиональные компетенции в области проектирования, сборки, управления и технического обслуживания дронов.

В рамках проекта социальными партнерами колледжа выступают Международный центр образования и инноваций, а также китайский исследовательский институт Zhongke Borui Education Technology Research Institute.

«Этот проект направлен на развитие системы технического и профессионального образования в соответствии с современными требованиями и является ярким примером эффективного международного сотрудничества в области образования и инноваций, способствующего росту инновационного потенциала страны. Совершенствуя образовательные программы в сфере беспилотных летательных аппаратов, Казахстан получает возможность готовить конкурентоспособные кадры», — отметил директор Департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Асет Муханбетов.

Центр компетенций будет заниматься внедрением инновационных образовательных технологий, развитием у студентов практических навыков в сфере робототехники, аэросъемки, 3D-картографии и мониторинга инфраструктуры, а также подготовкой педагогов к эффективному использованию дронов в учебном процессе. Кроме того, здесь будут проводиться международные тренинги, мастер-классы и соревнования по беспилотным летательным аппаратам, а также расширяться партнерские связи с зарубежными образовательными и технологическими организациями.

