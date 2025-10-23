Следите за новостями

    Страны ЕАЭС обеспечат электронное взаимодействие при пенсионных выплатах

    Это сделает процесс простым и прозрачным.

    23 октября 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Соседи

    Страны ЕАЭС планируют обеспечить электронное взаимодействие при пенсионных выплатах. Об этом сообщила директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекова. По ее словам, это сделает процесс простым и прозрачным, передает Sputnik.

    Омурбекова отметила, что соглашение о пенсионном обеспечении, позволяющее гражданам формировать пенсионные права при работе за рубежом и получать пенсию, действует с 2021 года. В 2024 г. им воспользовалось 13,8 тыс. человек.

