Возможность установки базовых станций операторами связи без согласия жителей рассмотрят в мажилисе

Все зависит от общественного мнения.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев рассказал о дальнейшей судьбе инициативы по наделению операторов связи полномочиями устанавливать базовые станции без согласия жителей. Такая инициатива озвучивалась еще в мае 2025 года. Сейчас она рассматривается государственными органами, передает Zakon.kz.

«Законодательная инициатива с нашей стороны была, но она вызвала очень много сопротивления и аргументов. С другой стороны, думаю, мы дальше эти вопросы будем рассматривать в мажилисе», — сказал Мусалиев.

Оценивая реальность поддержки инициативы на законодательном уровне, он подчеркнул, что здесь все зависит от общественного мнения.

«Если общество, большая его часть, захочет этого, думаю, это реально. Ожидаем, что уже в декабре будет рассматриваться в мажилисе», — добавил спикер.

Напомним — 22 мая 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.