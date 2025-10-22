Перебои с интернетом на Digital Bridge объяснили в МИИЦР

«Очень много устройств находилось одновременно внутри помещения, они начали где-то радиопомехи друг другу создавать».

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев на брифинге в правительстве прокомментировал перебои с интернетом на Digital Bridge. Он заверил, что международный форум был полностью реализован за счет спонсорских денег, передает Zakon.kz.

«Согласно просьбам и договоренностям, которые мы подписали со спонсорами, эта информация не подлежит разглашению. Но хотел отметить, что полностью за счет спонсорских денег он был реализован. Эффект мы уже сейчас ощущаем в целом. На форуме уже были заключены более 40 меморандумов и других документов. Также много людей, которые его посетили, ощутили эффект от него, вдохновляются им», — сказал Мусалиев.

По его словам, этот резкий рост наложил большую нагрузку на сети связи.

«Тем более, когда очень много устройств находилось одновременно внутри помещения, они начали где-то радиопомехи друг другу создавать, и поэтому какие-то кратковременные проблемы со связью были. При помощи оператора быстро среагировали, были подключены пять дополнительных базовых станций, и эта проблема была устранена. Дополнительно хотел бы отметить, что во время форума на территории работала Wi-Fi-система», — добавил спикер.

