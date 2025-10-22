Более 150 компаний уже используют гранты от Yandex Cloud: как облачные сервисы помогают масштабировать бизнес

Yandex Qazaqstan представила новый отчет в сфере устойчивого развития.

Отчет описывает проекты, которые помогают решать социально-значимые задачи: от подготовки IT-специалистов и создания доступной и равной цифровой среды до развития городской инфраструктуры и решений для бизнеса. Поскольку сервисы Yandex Qazaqstan создают возможности для заработка сотен тысяч казахстанцев, компания уделяет особое внимание повышению социальной защищенности партнеров. Так, в июле 2025 года 85 тысяч водителей, которые сотрудничают с Яндекс Такси, получили право на медицинскую страховку, соцвыплаты и пенсию.

Образование и развитие технологий для общества

Одним из приоритетов Yandex Qazaqstan остается развитие IT-образования. С 2017 года Школа программирования компании обучила более 390 детей от 14 до 17 лет. Бесплатные курсы действуют в шести городах Казахстана, и преподаются практикующими разработчиками и опытными преподавателями. В 2025 году 2,3 тысячи школьниц приняли участие в международной программе Technovation Girls, которую ежегодно поддерживает компания. Программа направлена на привлечение девушек в STEM-направления — в специальности в области науки, технологий, инженерии и математики.

Развивая образовательные инициативы, компания одновременно внедряет технологии, которые помогают расширять доступ к знаниям. Например, Яндекс Поиск с Нейро, сочетая поиск и генеративные технологии, не просто выдает список ссылок по поисковому запросу, а формирует понятные ответы на сложные вопросы и выделяет важное. С момента запуска Нейро количество пользователей, которые обращаются к опции хотя бы раз в день, выросло на 69%, а число запросов увеличилось на 49%. При этом около трети вопросов, которые ежедневно задают Нейро в Казахстане, посвящены образовательной тематике.

В 2024 году компания запустила Центр технологий для общества на базе Yandex Cloud. Один из первых проектов центра по направлению экологии — нейросеть для мониторинга снежных барсов. Искусственный интеллект обрабатывает миллионы снимков с фотоловушек, упрощая исследовательскую работу ученых-зоологов. В рамках образовательного трека центр поддерживает вузы, предоставляя облачные ресурсы для научно-исследовательских работ и учебных проектов. В числе партнеров — Satbayev University, КБТУ, Международный университет Астаны.

Платформенная занятость и защита партнеров

Другое важное для компании направление в сфере устойчивого развития — платформенная занятость. Сегодня с Яндекс Go сотрудничают более 845 тысяч водителей и курьеров. В июле 2025 года компания стала налоговым агентом для 85 тысяч индивидуальных предпринимателей, выполняющих заказы в Такси, Еде и Доставке Яндекс Go. В октябре 2025 года этот показатель составлял уже 105 тысяч человек. Компания взяла на себя расчет и уплату их налогов и социальных взносов. Это позволило партнерам получать социальную защиту и доступ к медицинскому страхованию.

Городская инфраструктура

Yandex Qazaqstan разрабатывает цифровые решения и для городской инфраструктуры. Водители Костаная и Караганды видят сигналы светофоров и получают голосовые предупреждения об опасных участках дороги в Яндекс Картах, а жителям Астаны, Костаная и Актобе в Яндекс Go доступна функция отслеживания движения скорой помощи при вызове в случае крайне тяжелого состояния — это сокращает количество обращений к диспетчерам по поводу времени прибытия бригады.

Цифровая доступность

Развивая цифровую доступность, компания реализует совместные проекты с Министерством труда и социальной защиты. Один из них — «Инватакси». В 2024 году пользователи «Инватакси» совершили 217 тысяч поездок, а за первое полугодие 2025-го — уже 231 тысячу. Общий объем инвестиций компании в проект превысил 408 млн тенге.

Yandex Qazaqstan, помимо прочего, разрабатывает собственные решения, повышающие цифровую доступность. Умная камера распознает предметы и текст и помогает незрячим пользователям ориентироваться в пространстве, приложение Яндекс Разговор обеспечивает двусторонний перевод речи и текста и помогает глухим и слышащим людям общаться, а Яндекс Карты содержат данные о доступности объектов для маломобильных людей в 79,1 тыс. карточках организаций в 2 429 населенных пунктах Казахстана.

Для водителей с нарушением слуха адаптировано приложение Яндекс Про — добавлены визуальные уведомления, чат с пассажирами и обучающие материалы на жестовом языке.

Развитие казахского языка и культуры

Yandex Qazaqstan поддерживает цифровое распространение казахского языка и казахстанскую культуру. Сегодня ключевые сервисы полностью доступны на казахском и уже около 27% запросов в Поиске поступают на казахском языке.

Виртуальный ассистент Алиса также понимает и говорит по-казахски — число запросов к Алисе на казахском выросло на 70% к концу июня 2025 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

По направлению развития творческой индустрии запущены проект ISKRA Qazaqstan и лента с персональными рекомендациями «Моя волна» на казахском, которые помогают местным исполнителям находить свою аудиторию. На Кинопоиске пользователям доступно более 200 казахстанских фильмов и сериалов, а в Яндекс Книгах — свыше 2 тыс. книг от казахстанских издательств.

Поддержка бизнеса

Малому и среднему бизнесу доступны инструменты Yandex Ads, возможности сервисов Яндекс Карт и Яндекс Go — для упрощения продвижения и логистики, а также облачная платформа Yandex Cloud.

Сервис синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit и сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense помогают автоматизировать работу колл-центров. В этом году библиотека синтезов пополнилась двумя новыми голосами, которые говорят как на казахском, так и русском языке, а также их смеси.

С целью поддержки предпринимательства и инноваций Yandex Qazaqstan запустила в конце 2024 года программу для стартапов, участники которой получают льготный доступ к Yandex Cloud, API Яндекс Карт и другим инструментам. Кроме того, у облачной платформы Yandex Cloud есть грантовая программа Yandex Cloud Boost, в рамках которой уже более 150 компаний используют облачные сервисы для запуска и масштабирования проектов.

Yandex Qazaqstan продолжит работу над проектами, которые повышают качество жизни и делают технологии доступными для всех жителей Казахстана.

Полный отчет в сфере устойчивого развития Yandex Qazaqstan доступен по ссылкам: версия на русском языке, версия казахском языке.