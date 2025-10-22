Массовый запуск технологии VoWiFi ожидается в Казахстане

Технология поможет бороться с «белыми пятнами» в городах, она станет доступна казахстанцам в 2026 году.

В 2026 году ожидается массовый запуск технологии VoWiFi, которая позволит совершать и принимать голосовые звонки через любую доступную сеть Wi-Fi. Внедрение такого инновационного решения позволит устранить проблему «белых пятен» — зон со слабым сотовым сигналом внутри жилых и офисных зданий. Об этом на заседании правительства сообщили представители оператора сотовой связи, передает Kazpravda.kz.

«Технология VoWiFi позволяет совершать голосовые звонки через wi-fi. Мы провели успешный пилот на сотрудниках, в следующем году технология станет доступна массово», — сообщил исполнительный директор «Кар-Тел» Евгений Настрадин.

Как отмечают участники рынка, проблема «белых пятен» остается актуальной, несмотря на 99% покрытие населения связью 4G. Основные причины — активная городская застройка, когда новые здания перекрывают сигнал, и частый демонтаж действующих базовых станций.

