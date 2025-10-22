Казахстан готов участвовать в создании тюркской большой языковой модели

Страна располагает необходимой технологической инфраструктурой для реализации подобных проектов.

Казахстан готов принять активное участие в создании тюркской большой языковой модели (LLM), которая объединит научный потенциал стран тюркского мира в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев во время встречи с министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашадом Наби оглу Набиевым в Астане.

«Цифровой суверенитет остается важнейшим приоритетом, особенно в сфере ИИ, где ключевую роль играет национальная специфика данных и уникальные датасеты. Развитие собственных платформ ИИ требует создания моделей, адаптированных к потребностям страны и культуры. В Казахстане уже разработаны большие языковые модели KazLLM и AlemLLM, включая модели на казахском языке. Мы готовы использовать накопленный опыт и принять участие в создании тюркской большой языковой модели, объединяющей научный потенциал стран тюркского мира», — отметил Жаслан Мадиев.

По словам министра, Казахстан располагает необходимой технологической инфраструктурой для реализации подобных проектов. В июле 2025 года был открыт Национальный суперкомпьютерный центр Alem.Cloud — крупнейший вычислительный кластер в Центральной Азии. Он обеспечивает обучение и внедрение передовых моделей искусственного интеллекта, а также проведение научных и инженерных вычислений мирового уровня.

Казахстан и Азербайджан активно развивают взаимодействие между IT-компаниями, исследовательскими центрами и стартапами посредством Astana Hub и Silkroad Innovation Hub в США. Ряд азербайджанских стартапов уже успешно прошли акселерационные программы в Astana Hub. Среди них — Tryverse, Metatesk, Voiceloft и Tripsome.com. Эти компании реализуют проекты в Азербайджане и демонстрируют высокий потенциал для масштабирования.

Казахстанские IT-компании также продолжают выходить на рынок Азербайджана. На выставке IT-компаний, приуроченной к визиту главы государства, будут представлены результаты их деятельности.

«Уверены, что текущий визит даст новый импульс для укрепления взаимного сотрудничества и расширения взаимодействия между нашими экосистемами. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества через Astana Hub и Silkroad Innovation Hub, а также на активное участие азербайджанских стартапов в глобальных акселерационных программах», — подчеркнул Мадиев.

Важно отметить, что искусственный интеллект определен в Казахстане как один из приоритетов государственной политики. Разрабатывается Закон «Об искусственном интеллекте», создающий правовую основу для безопасного и этичного применения ИИ. Для стратегической координации создан Совет по развитию ИИ при Президенте РК, в который вошли ведущие мировые эксперты — Кай-Фу Ли, Питер Норвиг, профессор Пол Ким и др. В 2025 году в Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, объединяющий обучение, исследования и поддержку стартапов. Центр стал площадкой для сотрудничества с глобальными партнерами — Telegram, Microsoft, Google, Apple, Huawei и другими.

Развитие человеческого капитала обеспечивается программами Tech Orda и TechnoWomen, направленными на подготовку IT-специалистов и вовлечение женщин в цифровую экономику.

В ходе встречи также обсуждались ключевые направления сотрудничества, включая строительство подводной волоконно-оптической линии связи Казахстан — Азербайджан, углубление взаимодействия между Astana Hub, Silkroad Innovation Hub и азербайджанскими партнерами, развитие венчурного рынка и фонда Alem Ventures, реализацию совместных инициатив по искусственному интеллекту и спутниковым проектам под эгидой Организации тюркских государств, а также создание Регионального центра цифровых решений для устойчивого развития в Алматы при поддержке ЭСКАТО.

В рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан в Акорде были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и государственных услуг.