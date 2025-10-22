Обеспечить бесперебойность работы информационных систем поручил премьер

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.

С докладом выступил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, а также представители операторов связи и интернет-провайдеров.

«Глава государства поставил задачу в течение трех лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Все реализуемые проекты информационной и телекоммуникационной инфраструктуры являются основой для достижения поставленной цели. Инфраструктура связи является основой для всех проводимых реформ по цифровой трансформации экономики. В то же время, только повсеместный скоростной интернет позволит получить должный результат. Именно так мы сможем эффективно реализовать поручение Главы государства о тотальной цифровизации и внедрении элементов искусственного интеллекта. Устойчивый интернет — это не роскошь, а базовая потребность граждан и современной экономики в целом», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По данным МИИЦР, в Казахстане из 6179 сельских населенных пунктов 2606 уже подключено к волоконно-оптическим линиям связи протяженностью 120 тыс. км. До конца 2026 года планируется охватить еще 3 тыс. сел, доведя уровень подключения до 90%.

В последние пять лет телекоммуникационная отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост. На рынке связи активно развивается конкуренция, что стимулирует операторов предоставлять новые услуги и повышать их качество. Запускаются социальные проекты, направленные на защиту детей в цифровом пространстве и поддержку уязвимых групп населения.

Премьер-министр отметил, что эту работу следует продолжать. Вместе с тем, для дальнейшего повышения качества связи необходимо обеспечить стабильное покрытие вдоль автодорог, ускорить интернет в сельских населенных пунктах и минимизировать перебои в крупных городах во время массовых мероприятий. В связи с этим Министерству ИИ совместно с операторами связи поручено тщательно проработать вопрос резкого роста нагрузки на инфраструктуру связи и интернета при проведении массовых мероприятий, а также обеспечить бесперебойность работы информационных систем.

Для придания импульса развития отрасли реализуется Национальный проект «Доступный интернет», в рамках которого к 2027 году планируется обеспечить 100% охват страны сетями связи и высокоскоростным интернетом со скоростью не менее 100 Мбит/с. Министерству ИИ также дано поручение обеспечить эффективное выполнение всех мероприятий, предусмотренных проектом.

В рамках борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством министерствам ИИ и внутренних дел необходимо активизировать работу по пресечению подобных преступлений, в том числе совершаемых с использованием иностранных номеров и незарегистрированных устройств. Кроме того, требуется ужесточить наказание за утечку персональных данных граждан из баз данных — не только госорганов, но и финансовых организаций, мобильных операторов и частного бизнеса. При этом следует масштабировать опыт проекта Sim Kids для обеспечения защиты детей в цифровом пространстве.

Министерству ИИ совместно с Министерством промышленности и строительства, операторами связи поручено в месячный срок выработать конкретные предложения для оптимизации и ускорения процессов установки антенно-мачтовых сооружений. Избыточная бюрократия порой затягивает строительство объектов связи до одного года. Для ликвидации зон со слабым сигналом акиматы регионов будут оказывать содействие операторам связи в выделении мест под базовые станции, в том числе на подходящих объектах инфраструктуры.

Контроль и координация исполнения всех поручений возложены на министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева.

Напомним — 22 мая 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.