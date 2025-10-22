Президенты Казахстана и Азербайджана посетили Alem.AI

Также они ознакомились с деятельностью инновационного кластера Astana Hub.

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев в Международном центре искусственного интеллекта Alem.AI ознакомились с развитием цифровых технологий. Главам государств продемонстрировали технологии Smart City, зону робототехники, проекты Samruk-Kazyna, направленные на внедрение ИИ в различных отраслях.

Глава МИИЦР Жаслан Мадиев представил высоким гостям концепцию AI-Driven Government — ситуационный центр для анализа и управления государственными процессами, а также принятия GovTech-решений.

Президенты также ознакомились с деятельностью инновационного кластера Astana Hub, объединяющего свыше 1800 IT-компаний и стартапов. Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву были представлены разработки казахстанских компаний, успешно выходящих на международные рынки.