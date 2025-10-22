Следите за новостями

Цифра дня

7% — доля объектов ВИЭ в выработке электроэнергии в РК

    Президенты Казахстана и Азербайджана посетили Alem.AI

    Также они ознакомились с деятельностью инновационного кластера Astana Hub.

    22 октября 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Соседи

    Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев в Международном центре искусственного интеллекта Alem.AI ознакомились с развитием цифровых технологий. Главам государств продемонстрировали технологии Smart City, зону робототехники, проекты Samruk-Kazyna, направленные на внедрение ИИ в различных отраслях.

    Глава МИИЦР Жаслан Мадиев представил высоким гостям концепцию AI-Driven Government — ситуационный центр для анализа и управления государственными процессами, а также принятия GovTech-решений.

    Президенты также ознакомились с деятельностью инновационного кластера Astana Hub, объединяющего свыше 1800 IT-компаний и стартапов. Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву были представлены разработки казахстанских компаний, успешно выходящих на международные рынки.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.