Тарифы на мобильную связь повысятся на 20% в 2026 году

Основная причина — изменения в налоговом законодательстве, в частности новая ставка НДС.

О планах изменения тарифов на брифинге в правительстве сообщили представители сотовых операторов. По их словам, связь подорожает для некоторых абонентов на 15-20%, передает Uchet.kz.

Представители сотовых операторов отметили, что на стоимость услуг влияет несколько факторов, среди которых:

— увеличение затрат на импортное оборудование;

— изменения в налоговом законодательстве, в частности — новая ставка НДС;

— растущий спрос на интернет;

— инфляционные ожидания.

«В следующем году нас всех ожидает увеличение НДС — это существенный фактор, который на отрасль влияет в размере порядка 35-40 млрд тенге. Соответственно, мы планируем изменение цен в январе. Я думаю, в этом году клиентам больше ничего по поднятию цен ожидать не стоит. Я думаю, мы будем повышать примерно в размере 15-20%», — подчеркнул глава Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

Напомним — 22 мая 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.