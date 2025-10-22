Следите за новостями

    Тарифы на мобильную связь повысятся на 20% в 2026 году

    Основная причина — изменения в налоговом законодательстве, в частности новая ставка НДС.

    22 октября 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Общество

    О планах изменения тарифов на брифинге в правительстве сообщили представители сотовых операторов. По их словам, связь подорожает для некоторых абонентов на 15-20%, передает Uchet.kz.

    Представители сотовых операторов отметили, что на стоимость услуг влияет несколько факторов, среди которых:

    — увеличение затрат на импортное оборудование;
    — изменения в налоговом законодательстве, в частности — новая ставка НДС;
    — растущий спрос на интернет;
    — инфляционные ожидания.

    «В следующем году нас всех ожидает увеличение НДС — это существенный фактор, который на отрасль влияет в размере порядка 35-40 млрд тенге. Соответственно, мы планируем изменение цен в январе. Я думаю, в этом году клиентам больше ничего по поднятию цен ожидать не стоит. Я думаю, мы будем повышать примерно в размере 15-20%», — подчеркнул глава Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

