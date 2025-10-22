100% населения РК обеспечат доступом в интернет к 2027 году

Главной целью МИИЦР является устранение цифрового неравенства и обеспечение равного доступа граждан ко всем преимуществам цифровизации.

На заседании правительства заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев представил доклад о текущих результатах и планах по развитию связи и цифровой инфраструктуры страны. Он подчеркнул, что развитие телеком-отрасли является одним из ключевых факторов цифровой трансформации.

За последние три года в отрасль было инвестировано более 1 трлн тенге. На сегодня в стране насчитывается свыше 20 млн мобильных и 3,7 млн фиксированных абонентов, а средняя скорость интернета достигла 94 Мбит/с.

Развитие отрасли осуществляется в рамках нацпроекта «Доступный интернет» (2024–2027 гг.). До конца 2027 года планируется обеспечить 100% охват населения интернетом, достичь скорости свыше 100 Мбит/с и довести оптоволоконные линии до 90% сельских населенных пунктов. Из 6179 сел 2606 уже подключено к магистральным ВОЛС, а 84% обеспечено мобильным интернетом.

«До конца 2026 года планируется подключить еще более 3000 сел к магистральным ВОЛС. Благодаря этому до конца 2027 года местная сеть ВОЛС до домохозяйств будет присутствовать в 4 786 селах. Эти мероприятия позволят обеспечить более 90% сел высокоскоростным интернетом по проводным технологиям. Общий объем инвестиций до конца 2027 года составит 323 млрд тенге», — сообщил Жаслан Мадиев.

К 2027 году связью 4G планируется охватить 92% населенных пунктов и 40 тыс. км автодорог. Сеть 5G будет развернута в 20 городах. Для отдаленных 504 сел до конца 2025 года будет подключен спутниковый интернет.

Глава ведомства отметил стратегическую роль Казахстана в транзите международного трафика. Он сообщил, что по поручению Президента реализуются проекты ВОЛС по дну Каспия и гипермагистраль, которые позволят увеличить долю РК в транзите с 1,5% до 5% к 2027 году. Для становления страны региональным IT-хабом к 2030 году планируется увеличить количество IT-стоек с 4 до 20 тысяч и построить не менее 9 ЦОД уровня Tier III–IV.

В сфере борьбы с мошенничеством, как сообщил вице-премьер, новые требования к операторам (включая биометрию) позволили с начала 2024 года заблокировать более 30 млн подозрительных звонков.