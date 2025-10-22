Технологии ИИ при мониторинге ЧС применяют в Казахстане

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов на заседании правительства доложил о принимаемых мерах по повышению оперативного реагирования на ЧС.

Он отметил, что в стране внедрены геоинформационные системы и аналитика на базе искусственного интеллекта для мониторинга чрезвычайных ситуаций. Для контроля пожароопасной обстановки в областях имеются камеры видеонаблюдения.

Во всех регионах активно проводится строительство и реновация пожарных депо и спасательных станций. Всего построено 25 пожарных депо и станций, реконструировано 196 объектов. До конца года планируется завершить строительство еще 23 пожарных депо.

Значительно улучшается материально-техническое оснащение подразделений МЧС, без увеличения объема финансирования. Всего приобретено свыше 800 единиц техники и более 20 тыс. оборудования с распределением в районные подразделения.

Важным направлением министерства является развитие сельских спасателей. В этом году запущена ведомственная программа «Ауыл құтқарушылары» при поддержке акиматов и бизнес-сообщества. С начала года открыто 82 пункта пожаротушения, до конца года планируется еще 67. Со стороны министерства им предоставлена техника, обмундирование и средства связи, проводится обучение. Деятельность «Ауыл құтқарушылары» позволила снизить количество пожаров в сельской местности на 25% и гибель граждан на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.