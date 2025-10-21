Казахстан внедряет ИИ-агентов в систему здравоохранения

Единая государственная медицинская информационная системы, которая обеспечит электронный обмен данными между 90% медорганизаций.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал, что ключевым этапом цифровизации здравоохранения станет запуск Единой государственной медицинской информационной системы. Сейчас реализуются проекты с применением ИИ — «ИИ-терапевт» для автоматического формирования предварительного диагноза, агент по выявлению отклонений в анализах и агент для контроля обоснованности назначаемых медицинских услуг, передает Zakon.kz.

«Основным проектом цифровой трансформации сферы здравоохранения является внедрение Единой государственной медицинской информационной системы, которая обеспечит электронный обмен данными между 90% медорганизаций, использование электронного кабинета здоровья 85% граждан, охват телемедициной 70% сельской местности», — рассказал министр.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.