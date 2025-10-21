В Казахстане появится национальная система видеомониторинга с ИИ

Система автоматически распознает лица, номера автомобилей, а также фиксирует подозрительные ситуации – драки, скопления людей, оставленные предметы.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал, что в Казахстане разрабатывают систему видеомониторинга, которая с помощью ИИ будет распознавать лица. Министр отметил, что современные технологии, включая искусственный интеллект, помогают повысить эффективность правовой системы, работу правоохранительных органов и защиту прав граждан, передает Zakon.kz.

«В этом направлении министерством совместно с правоохранительными органами ведется масштабная работа, реализуются такие решения, как „ИИ-агент по правовой консультации“. В перспективе планируется внедрение Национальной системы видеомониторинга, которая обеспечит круглосуточное наблюдение за общественными пространствами с применением искусственного интеллекта», — дополнил Мадиев.

Он рассказал, что система автоматически распознает лица, номера автомобилей, а также фиксирует подозрительные ситуации — драки, скопления людей, оставленные предметы. Это значительно повысит уровень общественной безопасности и оперативность правоохранительных органов.