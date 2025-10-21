Международные стандарты ISO станут фундаментом развития Алатау Сити

Арман Шаккалиев встретился с Генеральным секретарем Международной организации по стандартизации (ISO) Серхио Мухикой.

Новый город Алатау Сити с самого начала будет развиваться по международным стандартам ISO 37120 «Устойчивые города и сообщества». Этот стандарт позволяет измерять качество городской среды по объективным показателям, от экологии и транспорта до цифровых сервисов и социальных услуг. Ранее по этому стандарту была сертифицирована Астана, став в 2024 году первым городом в Центральной Азии, получившим такой статус.

Именно такие инициативы стали ключевой темой встречи министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева с Генеральным секретарем Международной организации по стандартизации (ISO) Серхио Мухикой, который прибыл в Казахстан с первым официальным визитом. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере стандартизации, внедрение международных практик и подготовку кадров для работы по современным стандартам.

Одним из направлений сотрудничества станет создание национального испытательно-эталонного центра по искусственному интеллекту. В его составе появится «AI Standards Hub» — лаборатория, центр сертификации и испытаний, которая позволит внедрять глобальные стандарты ISO в сфере ИИ, блокчейна и цифровых технологий. Казахстан уже утвердил 18 соответствующих стандартов и готов стать площадкой для международного взаимодействия в этой области. В повестке также вопросы экологии.

Отдельное внимание стороны уделили роли Казахстана как регионального хаба ISO для Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Уже этой осенью представитель Казахстана Канат Токушев впервые займет должность Регионального офицера ISO и будет координировать взаимодействие со странами региона.

Казахстан также предложил провести первую студенческую Олимпиаду по разработке стандартов под эгидой ISO. Она станет площадкой, где молодые люди смогут предлагать свои идеи в области экологии, цифровизации и инноваций, внося вклад в формирование стандартов будущего.

Как отметил Арман Шаккалиев, более 40% национальных стандартов Казахстана уже гармонизированы с документами ISO. Это создает основу для системной модернизации экономики, облегчает выход отечественных компаний на внешние рынки и повышает качество жизни в стране.

Серхио Мухика подчеркнул, что Казахстан является важным партнером ISO в регионе, а его опыт в устойчивом развитии и цифровизации может стать ориентиром для других стран Центральной Азии.